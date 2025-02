Fortuna de Cristiano Ronaldo avaliada em 2 mil milhões de euros

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo e este ano irá passar a receber ainda mais: o Al-Nassr vai pagar-lhe 183 milhões de euros por ano e entrega-lhe também 5% do clube. É muito, claro, mas uma gota no oceano para quem chega aos 40 anos com uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de euros.