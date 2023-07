A ministra da Presidência diz desconhecer as queixas que existem por fraudes no PRR e que estão a ser investigadas pela procuradoria europeia.

Esta noite no CNN Town Hall, Mariana Vieira da Silva esclarece que foi "uma preocupação" do Governo desde o primeiro momento, e que todos os cêntimos investidos no âmbito do PRR tinham de ser transparentes.