Fuga em Gaza. Milhares tentam sair, mas passagem de Rafah continua inoperável

Em Gaza, as condições de vida estão a ser descritas no terreno como próximas da catástrofe. Falta água e falta comida à medida que milhares e milhares de pessoas tentam fugir todos os dias da iminente invasão israelita. As Nações Unidas falam de um milhão de pessoas que se deslocaram para sul, e agora a única saída é a passagem de Rafah, junto à fronteira com o Egito, que continua inoperável.