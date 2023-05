Fugir da guerra numa cadeira de rodas, chegar a Portugal, não encontrar vagas numa instituição: a dura história de Pavlo e Sofia

Imagine fugir de uma guerra. E agora imagine fazê-lo numa cadeira de rodas. A imagem não terá sido fácil. Foi precisamente isso que aconteceu com Pavlo e Sofia, que estão em Portugal. Mas enfrentam agora outro desafio enorme: estes ucranianos com paralisia cerebral não conseguem arranjar uma vaga num centro de dia. É uma situação que impede as famílias de arranjar o trabalho que tanto desejam. A comunidade ucraniana em Portugal está a trabalhar num projeto para um centro de dia, que permita dar respostas a refugiados com deficiência ou idosos. É uma batalha que precisa do apoio do Estado ou de outras instituições a trabalhar nesta área para poder tornar-se uma realidade.