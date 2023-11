Galamba arguido, amigo de Costa detido: tudo o que precisa de saber sobre as buscas a São Bento

O chefe de gabinete do primeiro-ministro foi detido, suspeito de corrupção nos negócios do lítio e do hidrogénio. Houve buscas feitas na residência oficial de António Costa, na manhã desta terça-feira e também à casa do ministro João Galamba, que foi constituído arguido tal como o ministro Duarte Cordeiro e o antecessor João Matos Fernandes.