Galamba ficou no Governo por "arrogância e desejo de poder", agora demite-se "com seis meses de atraso"

Galamba "demite-se hoje para não ser demitido amanhã", diz Bernando Blanco. O deputado liberal Bernando Blanco sublinha que esta saída vem "com seis meses de atraso", depois de vários casos que envolveram o ministro, desde a Comissão de Inquérito da TAP, à utilização dos Serviços Secretos ou "as cenas de pancadaria" no Ministério.