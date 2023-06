Galamba goza com discurso de Marcelo: "Não vou entrar em considerações hermenêuticas sobre botânica e vitivinicultura"

Durante as comemorações do Dia de Portugal, o Presidente da República disse que era necessário "cortar os ramos mortos que atingem a árvore toda" - refira-se que o Presidente já pediu a demissão de João Galamba, algo que António Costa recusou. Questionado sobre se é "um ramo morto", João Galamba reage da maneira que pode ver no vídeo

