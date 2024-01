Galinha culpa Fafe e Fale culpa Galinha. Situação da GMG foi hoje discutida, na véspera da greve dos jornalistas

Chegou ao Parlamento a crise num dos mais antigos grupos de comunicação social do país, a Global Media Group, que detém títulos como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF e o Açoriano Oriental. Não se sabe quem são os proprietários atuais, uma vez que a maioria do capital foi comprada por um fundo, com sede nas Bahamas

Esta terça-feira foram ouvidos Marco Galinha, antigo accionista maioritário do grupo, que diz que não percebe o que aconteceu, porque as contas do grupo eram sólidas, chutando a responsabilidade para José Paulo Fafe, presidente da Comissão Executiva, que, por sua vez, disse na Comissão Parlamentar que o plano de reestruturação foi aprovado por todos os administradores executivos, ou seja, também por Marco Galinha.

As declarações aconteceram na véspera de uma greve dos jornalistas do grupo.