Durante as últimas semanas o apelidado "Gangue do Coffee Break" causou alarme social em várias conferências, palestras e comícios. Durante as pausas de almoço vários objetos pessoais e aparelhos informáticos desapareciam de salas de hotéis ou de fundações, sem que o público se apercebesse.

Afinal não existia nenhum grupo organizado, todos os crimes foram cometidos por um só homem que foi detido pela PSP, esta quinta-feira. É um carteirista internacional que atacava agora em Portugal.