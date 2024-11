Donald Trump voltou a um dos cargos mais importantes do mundo: presidente dos Estados Unidos. A contagem ainda não terminou, mas o candidato republicano tem votos suficientes para garantir a vitória.

Este triunfo, somado à vitória no Senado - o faz com que tenha o controlo total do Congresso - abre caminho para uma enorme mudança no país. Foi precisamente o que o ex-presidente, e agora futuro presidente, prometeu no discurso de vitória.