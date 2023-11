Gaza: Terror no hospital Al-shifa com dezenas de recém-nascidos em risco de vida

Sem eletricidade, medicamentos ou água, no maior hospital da faixa de Gaza o Al-shifa, já terão morrido dois recém nascidos em incubadoras e há dezenas de bebés em risco. As autoridades de saúde locais dizem que os hospitais do Norte do território estão a ser alvo de ataques. Israel nega, admite apenas que há combates nas imediações.