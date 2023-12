Gémeas entraram no Santa Maria por intervenção de Lacerda Sales. Secretário de Estado marcou consulta por telefone e violou portaria do SNS

A auditoria interna ao caso das gémeas confirma que foi o ex-secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales que marcou a consulta que abriu porta ao tratamento de quatro milhões de euros.

No relatório de 22 páginas, ao qual a TVI/CNN Portugal tiveram acesso, fica claro que entre as 10 crianças com atrofia muscular espinhal atendidas no Hospital de Santa Maria na mesma altura só as gémeas foram tratadas em clara violação da lei