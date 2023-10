No seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Paulo Portas faz uma breve análise aos resultados provisórios das eleições legislativas da Polónia e cujos primeiros resultados dão como certa a vitória do centro-direita, um feito inédito.

Para o comentador, a par das recentes eleições espanholas, estas “são as eleições mais importantes da Europa este ano”.