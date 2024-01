Global Media mantém intenção de dispensar 200 pessoas

Os funcionários da Global Media estão em greve durante esta quarta-feira. A CNN Portugal esteve com os trabalhadores que estão concentrados no Porto, na sede do Jornal de Notícias. Augusto Correia, representante sindical do JN, admitiu a "pouca esperança" dos trabalhadores que ainda não receberam o subsídio de natal nem o ordenado do mês de dezembro. A administração afirmou que vai tentar pagar na próxima semana mas não garante o pagamento de janeiro e mantém a intenção de dispensar 200 trabalhadores. Há um processo de rescisões em curso e "algumas pessoas estão já muito desgastadas" e estão a admitir a hipótese de sair da empresa.