GNR desmantela rede de tráfico de droga em megaoperação no bairro do Lagarteiro, no Porto

Onze pessoas foram detidas esta quinta-feira no âmbito de uma megaoperação contra o tráfico de droga que arrancou há dois dias em Famalicão e terminou esta quinta-feira no bairro do Lagarteiro, no Porto. Além das detenções, foram apreendidas mais de sete mil doses de cocaína, três mil doses de heroína e quase 500 doses de haxixe e várias armas de fogo