Governo abre concurso para mais de mil médicos reformados voltarem ao SNS

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai poder contratar mais de mil médicos aposentados, entre os quais 500 médicos de família. As vagas deverão ser preenchidas nos dois concursos que irão abrir até ao final do ano, mas o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) defende que as vagas deveriam estar abertas durante todo o ano.