Governo acusa o PS de estar "indisponível" para reuniões, mas socialistas desmentem

Mesmo depois dos avisos do Presidente, o Executivo e a oposição estão de costas voltadas. O primeiro-ministro acusa o PS de indisponibilidade. Diz que está há 18 dias a tentar marcar uma reunião com Pedro Nuno Santos, e diz isso num comunicado oficial do Governo para terminar com especulações sobre o impasse em que se encontra o diálogo. Este garante estar disponível para incluir no Orçamento propostas do PS e do Chega e também para ajustar outras medidas.