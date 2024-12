Governo alterou lei para poder pagar 15 mil euros a Hélder Rosalino (o dobro do salário do primeiro-ministro)

O Governo fez uma alteração legislativa para poder pagar um salário de 15 mil euros ao novo secretário-geral do Executivo. A lei foi publicada em Diário da República logo a seguir ao Natal, na véspera da contratação de Hélder Rosalino. O ex-administrador do Banco de Portugal vai poder assim manter o salário e ganhar quase o dobro do primeiro-ministro.