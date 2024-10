Governo anuncia fim da publicidade na RTP dentro de três anos

O Governo apresentou esta terça-feira o plano para a comunicação social. O setor vai ter nova legislação e as empresas incentivos para contratar jornalistas. Entre as 30 medidas, está também o fim da publicidade na RTP dentro de três anos e um plano de saídas voluntárias de profissionais em pré-reforma no serviço público de rádio, televisão e digital de até 250 trabalhadores.