Governo aperta fiscalização às entradas em Portugal

O Governo anunciou novas medidas no âmbito da segurança interna. As agressões a profissionais de saúde, professores, polícias e outras pessoas com profissões críticas no Estado vão ter uma moldura penal mais pesada. Além disso, o Conselho de Ministros também apertou as regras de entrada em Portugal. Foi criada a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, e todos os cidadãos fora do espaço da União Europeia e Schengen terão agora de passar por um controlo de dados biométricos e pessoais.