O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reuniu-se esta segunda-feira, em São Bento, com o líder do Chega. Na sexta-feira, é a vez do encontro com o secretário-geral do PS.

A três semanas da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2025, PS e Governo envolveram-se numa espécie de 'guerra de comunicados' sobre quem está ou não disponível para as negociações. Pedro Nuno Santos reitera que não será pelo PS que não haverá orçamento aprovado.