Em Espanha está definitivamente afastado do poder o homem que ganhou as eleições. Tal como se esperava, foi rejeitada a proposta de governo de Alberto Nuñez Feijóo do Partido Popular.

Cabe agora ao socialista Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro, conseguir votos suficientes noutras forças políticas para ser investido provavelmente já durante o próximo mês.