Governo diz que alívio fiscal pode afinal chegar aos 309 milhões de euros

O Governo voltou a fazer contas e diz que, afinal, as mudanças no IRS podem atingir os 300 milhões de euros e não os 173 milhões. Foi no debate sobre a polémica do choque fiscal que o ministro dos Assuntos Parlamentares explicou que é um fenómeno de arrastão, porque o anterior Governo também orçamentou um alívio fiscal menor, o que faz com a diferença seja mais acentuada.