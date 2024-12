Governo e médicos voltam à mesa das negociações. SIM confiante num acordo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) volta a sentar-se à mesa das negociações com o Governo na tarde desta segunda-feira. O objetivo é garantir aumentos salariais para os cerca de 31 mil médicos que trabalham no SNS, assegurando a progressão da carreira e melhores condições de trabalho. O SIM recusou a proposta inicial do Executivo, que previa aumentos de 5%.