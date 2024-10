Governo e PS não comentam Orçamento no 5 de Outubro. Outros partidos criticam as soluções

Perante os sinais de que pode estar para breve um acordo entre Governo e PS para a viabilização do Orçamento, estes fecham-se em copas. Mas os outros partidos, da esquerda à direita, aproveitaram a cerimónia do 5 de Outubro para, em uníssono, criticar as soluções e aproximações que têm sido feitas por Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.