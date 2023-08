O ministro espanhol do Desporto insiste que o Governo atuou com a máxima rapidez no caso de Luis Rubiales, e quer assegurar que o presidente da Federação Espanhola não pode recorrer de qualquer decisão que seja tomada.

Miquel Iceta anunciou ainda que o executivo vai propor ao Conselho Superior de Desporto a suspensão de Rubiales, enquanto aguarda a decisão final do tribunal.