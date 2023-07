O Governo acredita que a privatização da TAP vai ficar concluída nos primeiros seis meses do próximo ano e justifica o atraso com as avaliações financeiras que estão a ser feitas.

O secretário de Estado das Finanças não avança a percentagem que passará para as mãos dos privados, mas avisa que a companhia não será vendida a preço de saldo.