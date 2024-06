Governo facilita acesso a creches privadas. "Em muitos casos, a creche não era gratuita e esta injustiça vai ser corrigida"

As creches privadas vão passar a ser uma opção para as famílias que não têm vagas para os filhos na sua área de residência ou laboral - e não no concelho, como acontecia até agora.

Os privados vão ainda receber financiamento do Estado quando funcionarem em horário alargado. A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista, explica as medidas tomadas pelo Governo