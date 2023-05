Depois de tantas voltas, a famosa linha circular do Metro de Lisboa pode, simplesmente, não avançar mesmo que essa seja uma das razões para as obras profundas que lançaram o caos no trânsito da capital.

A possibilidade de não avançar com a linha circular foi comunicada ao presidente da Câmara pelo próprio ministro Duarte Cordeiro, e relatada à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) por outro participante.