Governo lança concurso para prevenir incêndios. Últimos procedimentos públicos falharam todos

O Governo vai avançar no início do próximo ano com uma medida estrutural para prevenir os grandes incêndios. O Ministério do Ambiente anunciou à TVI um concurso para uma rede de centrais elétricas de biomassa, que queimam em segurança matos e excedentes florestais de grande poder combustível, como vimos este ano. O plano já existe desde o tempo de José Sócrates, mas está atrasado dezoito anos.