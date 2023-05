Governo não divulga documentos que estiveram na base da escolha da mulher de João Galamba para cargo no Ministério das Finanças

O caso fez correr muita tinta e levou a oposição a exigir mais dados, mas, no final da semana, o ministro das Finanças emitiu um comunicado a anunciar que Laura Cravo está de saída das Finanças e que, entretanto, será aberto um concurso para o lugar que atualmente ocupa. Vários especialistas admitem que, com este comunicado, Medina só reforça o que já pensavam: depois da revelação do Exclusivo, o ministro está a tentar corrigir uma ilegalidade que cometeu e que mantém até ao dia em que a mulher de Galamba sair do cargo.