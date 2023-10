Governo não vai aumentar IMI, mas mantém subida do IUC: "É um aumento de 25 euros"

Esta quinta-feira o Ministro das Finanças desfez as dúvidas sobre o IMI. No parlamento, Fernando Medina garantiu que o imposto municipal sobre os imóveis não vai aumentar, nem no ano que vem, nem em qualquer outro orçamento a sua autoria. Já o imposto único de circulação (IUC), Medina reafirma que não vai alterar a sua proposta.