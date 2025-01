No "Caso da Semana", abordamos um tema que marcou os últimos dias: as violações de três jovens em Lisboa. Presumivelmente, os suspeitos serão estrangeiros.

No caso da estudante italiana, há uma ferramenta que pode ser vital na identificação dos agressores: as imagens de videovigilância. No entanto, a PSP não tem este equipamento na zona do Martim Moniz e terá de recorrer às câmaras de outra entidade