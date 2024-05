Governo põe fim à caducidade do apoio extraordinário às rendas. Inquilinos concordam mas falam em "paliativo"

Até ao momento só os contratos celebrados até 15 março do ano passado é que eram abrangidos pelo apoio extraordinário à renda. Agora, o Executivo de Montenegro terminou com a caducidade do apoio à renda para famílias que tenham de celebrar novo contrato de arrendamento mas que permaneçam na mesma casa. A Associação dos Inquilinos Lisbonenses diz que é um paliativo - mas bem-vindo