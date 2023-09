O ministro da Educação garante que no próximo ano vai ter um reforço das verbas no ministério no próximo ano.

O Governo já entregou no parlamento os primeiros números que podem constar da proposta de Orçamento do Estado para 2024 - e há já um desses números que salta à vista: só para o pagamento de juros, o Governo conta gastar mais mil milhões de euros.