Governo promete acelerar regularizaçãode imigrantes, mas só se empresas pagarem o alojamento

A imigração está a dividir esquerda e direita mas deixou, definitivamente, de ser um esqueleto guardado no armário do qual não se podia falar. O Governo promete acelerar a regularização de imigrantes mas para isso pede às empresas que paguem o alojamento e e a formação aos trabalhadores. A proposta está a ser discutida com as confederações patronais mas ainda sem consenso.