Governo promete luta a abusos no acesso ao SNS, mas Chega acusa-o de agendamentos fictícios: o debate quinzenal no Parlamento

A Saúde marcou o debate quinzenal no Parlamento, esta quarta-feira. O Governo assume que vai combater o recurso fraudulento ao Serviço Nacional de Saúde por parte de estrangeiros, muitas vezes através de redes criminosas, e o PSD vai apresentar uma iniciativa legislativa neste sentido. Mas durante o debate o primeiro-ministro ainda foi confrontado com uma acusação de agendamentos fictícios no SNS.