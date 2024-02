Governo prometeu desconto no gasóleo aos agricultores mas eles hoje estão a pagar mais

Arrancou esta segunda-feira mais uma iniciativa do Governo para ajudar os agricultores. A medida intitula-se “Gasóleo Agrícola” e o objetivo é reduzir os custos na hora de abastecer as máquinas agrícolas. No entanto, não foi o que aconteceu: em vez de se depararem com um desconto, os agricultores tiveram um aumento