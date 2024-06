Governo quer tornar mais fácil mudar de casa com o fim do limite de isenção ao pagamento de IRS

Os contribuintes que vendam a casa e usem o valor da venda para comprar nova habitação própria e permanente podem ficar isentos do pagamento de IRS sobre essas mais-valias sempre e não uma vez a cada três anos, como acontece agora. A serem aprovadas, as novas regras aplicam-se a 31 de dezembro do ano passado, ou seja, com implicações no IRS deste ano.