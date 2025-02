Governo transfere autarcas em fim de mandato para lideranças de organismos públicos

O Governo tem tratado da vida de alguns autarcas do PSD que já não se podem recandidatar. Estes autarcas passam das câmaras diretamente para organismos do Estado, até com direito a aumento de salário. Num dos casos, a câmara chegou a ter negócios com o escritório de advogados de Luís Montenegro. Na altura o presidente da autarquia era Benjamim Pereira, promovido entretanto a presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).