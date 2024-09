Governo vai assinar documento com parceiros sociais (e que inclui IRS Jovem e IRC)

Luís Montenegro ignorou os avisos do PS e vai assinar um acordo com os parceiros sociais que mantém o IRS jovem e a descida do IRC. Este acordo de rendimentos prevê o aumento do salário mínimo para os 870 euros e o médio para os 1.600 euros. No entanto, e a menos de 24 horas, os patrões ameaçam não assinar, pois consideram que o acordo é desequilibrado.