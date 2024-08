Grávida com 22 semanas dá à luz em ambulância em plena A22. Maternidade de Portimão estava encerrada

A maternidade de Portimão está fechada desde sábado. As grávidas de todo o Barlavento Algarvio com mais de 22 semanas de gestação são encaminhadas para Faro. Um percurso de mais 70 quilómetros. Na madrugada de segunda-feira, uma delas acabou por dar à luz durante a viagem, na Via do Infante, em Albufeira