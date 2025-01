Grávida de Torres Vedras acabou a ser atendida em Coimbra. Sem um erro teria vindo para Lisboa

Está concluída a auditoria ao caso da grávida que saiu de Torres Vedras, percorreu 170 quilómetros em trabalho de parto e acabou atendida em Coimbra. Foi um dos casos mais simbólicos da crise das urgências obstétricas. Agora a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) conclui que terá sido um erro do Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. Vários hospitais na região de Lisboa tinham disponibilidade para receber esta doente, mas a médica do CODU não verificou nenhum deles.