Grávida vivia a poucos minutos do São Francisco Xavier: acabou assistida no Barreiro, a 30 quilómetros

Há novos constrangimentos e encerramentos nos serviços de urgência de obstetrícia e blocos de partos. Uma grávida de Alcântara, em Lisboa, teve de ser assistida no Hospital do Barreiro, porque o Hospital São Francisco Xavier tinha as cinco camas do serviço ocupadas. Também no Hospital de Loures e no Amadora-Sintra o serviço está com constrangimentos para as utentes que cheguem de ambulância.