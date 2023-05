Greve dos inspetores do SEF provocou filas de espera no aeroporto de Lisboa

No Aeroporto de Lisboa os inspetores do SEF pararam entre as 5:00 e as 10:00 da manhã, obrigando a uma longa espera de centenas de passageiros. Os inspetores do SEF iniciaram este sábado uma greve de cinco horas durante os fins de semana que se vai prolongar até ao final do mês de junho e o sindicato fala numa adesão de 100%.