A greve de 24 horas dos jornalistas motivada pela "situação que é de emergência". A quatro dias das eleições legislativas, os portugueses ainda não sabem quem as venceu. Santarém volta a ser hipótese para o novo aeroporto de Lisboa. A polémica resposta do Papa Francisco sobre a guerra na Ucrânia.

Esse foi um dos temas da 5.ª Coluna, rubrica do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), em que as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente também foram abordadas.