Gripe das aves em Sintra. "Não está provado que o consumo da carne e dos ovos leve ao contágio de humanos", aponta Bastonário dos Veterinários

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou a ocorrência de um foco de gripe aviária em Sintra, numa exploração de galinhas poedeiras. As autoridades garantem que não há risco no consumo de ovos e carne, enquanto Macau e Hong Kong suspenderam importações da região de Lisboa como medida preventiva. O Bastonário dos Veterinários Pedro Fabrica esclarece que a transmissão para humanos é rara e ocorre apenas por contato direto com aves infetadas