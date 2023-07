Grua em chamas colapsa em Nova Iorque. Seis pessoas ficaram feridas

Uma grua em chamas, instalada em Manhattan, colapsou esta quarta-feira fazendo seis feridos - quatro civis, entre eles operários de construção civil, e dois bombeiros.

Instalada numa obra de construção entre a 10.ª Avenida e rua 41, no coração de Nova Iorque, a grua estava em chamas quando tombou e embateu num arranha-céus do outro lado da rua.

Os bombeiros já estavam no local quando o colapso aconteceu. Tinham sido chamados ao local para pôr cobro ao incêndio no guindaste.

As chamas começaram no momento em que o operador de grua içava 16 toneladas de cimento. Vendo o incêndio, o operário ainda tentou conter o fogo que saía do motor da grua, mas as chamas eram demasiado intensas. Conseguiu, ainda assim, sair ileso da cabine de controlo da máquina, de acordo com as autoridades nova-iorquinas.



O caso está a ser investigado para saber por que razão a grua se incendiou.