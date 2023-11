Grupo de ambulâncias partia para o Egito com feridos graves quando Israel lançou ataque. Milhares obrigados a procurar refúgio

Em Gaza, várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um comboio de ambulâncias foi atingido à bomba. Segundo as autoridades palestinianas, estas ambulâncias estavam à porta do maior hospital da zona e preparavam-se para levar feridos graves para o Egito. Israel tem uma versão diferente e diz que o ataque visava militantes do Hamas, que estariam a utilizar as ambulâncias.