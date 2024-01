Guardas prisionais: "Estamos completamente ao abandono. É vergonhoso"

Vários agentes de segurança, profissionais da PSP, militares da GNR e agentes da guarda prisional juntaram-se ao protesto silencioso do agente da polícia que está desde domingo em vigília, em frente ao Parlamento. Frederico Morais, do Sindicato da Guarda Prisional, explica as razões da solidariedade para com o colega e fala em "desgoverno" na gestão das forças de segurança.